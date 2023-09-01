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В Германии неизвестный сбросил ребенка с моста за украинский язык

В Германии неизвестный сбросил ребенка с моста за украинский язык

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Германии неизвестный мужчина напал на 10-летнего украинского мальчика, который разговаривал на украинском языке. Мужчина заявил, что Украина начала войну, и посоветовал детям говорить на русском. После этого он бросил мальчика с моста в канал. Из-за этого тот получил серьезные травмы. Об этом сообщается в пресс-релизе прокурора Геттингена, передает УНН.

Детали

Известно, что 26 августа в городе Айнбек, Германия, неизвестный мужчина напал на 10-летнего украинского мальчика. Мальчик гулял со своими друзьями, когда неизвестный пожаловался, что они разговаривают на украинском. Мужчина сказал, что дети должны разговаривать на русском, поскольку Украина начала войну.

Затем мужчина потянул за волосы одну из девочек, а после этого схватил мальчика и бросил его с моста в канал. Ребенок ударился головой и левой ногой о железные балки, прикрепленные к мосту. Когда мальчик лежал в канале, мужчина бросил в него стеклянную бутылку, которая попала в плечо.

Правоохранители начали расследование дела. Они ищут мужчину на вид 40-45 лет, одетого в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты.

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