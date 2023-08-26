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В Ізраїлі затримали 10-річну дитину та її опікуна з України. Хлопчику погрожували депортацією

В Ізраїлі затримали 10-річну дитину та її опікуна з України. Хлопчику погрожували депортацією

Київ • УНН

 • 1675746 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ізраїльська влада затримала 10-річного Євгена з України та його дядька-опікуна, Олександра, який одружений на громадянці Ізраїлю. Їх обох помістили до ізолятора в аеропорту Бен-Гуріон, повідомляє Ynet, передає УНН.

Деталі

Євген і Олександр були затримані в аеропорту Бен-Гуріон після того, як влада Ізраїлю встановила, що Олександр не є громадянином Ізраїлю. Ізраїльська влада також планувала депортувати Євгена назад в Україну.

Ця справа отримала розголосу, що змусило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю переглянути ситуацію.

“Відомо, що Олександр — демобілізований військовослужбовець. Він зайнявся переїздом в Ізраїль до своєї дружини та взяв племінника-сироту. Втім, Ізраїль зустрів сироту цинічним рішенням про депортацію”, — йдеться у повідомленні.

Наразі подружжя, якому загрожує депортація, готове внести заставу в розмірі 40 тис. шекелів (понад 10 тис. доларів), щоб отримати можливість оскаржити це рішення в суді.

“Адвокати Асаф Вайцен і Ноам Гринцайг подали апеляцію до апеляційного суду Тель-Авіва. За їхніми словами, рішення про депортацію виходить за межі розумного. Суддя Йосеф Брада видав ордер про відміну рішення про депортацію, але наказав залишити чоловіка з дитиною в ізоляторі аеропорту”. — вказано у повідомленні.

Також у цю справу втрутився український посол Євген Корнійчук. Сироті та опікуну дозволили вийти під заставу та в’їхати до Ізраїлю для можливості впорядкувати свій статус.

Нагадаємо

Також Міністерство закордонних справ України працює над поверненням шістьох громадян нашої держави, які наразі перебувають на російсько-грузинському кордоні. Зазначаються, що ці українці були вивезені з тимчасово окупованої території до росії.

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