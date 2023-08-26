В Израиле задержали 10-летнего ребенка и его опекуна из Украины. Мальчику угрожали депортацией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Израильские власти задержали 10-летнего Евгения из Украины и его дядю-опекуна, Александра, который женат на гражданке Израиля. Их обоих поместили в изолятор в аэропорту Бен-Гурион, сообщает Ynet, передает УНН.
Детали
Евгений и Александр были задержаны в аэропорту Бен-Гурион после того, как власти Израиля установили, что Александр не является гражданином Израиля. Израильские власти также планировали депортировать Евгения обратно в Украину.
Это дело получило огласку, что заставило Министерство внутренних дел Израиля пересмотреть ситуацию.
“Известно, что Александр — демобилизованный военнослужащий. Он занялся переездом в Израиль к своей жене и взял племянника-сироту. Впрочем, Израиль встретил сироту циничным решением о депортации”, — говорится в сообщении.
В настоящее время супруги, которым грозит депортация, готовы внести залог в размере 40 тыс. шекелей (более 10 тыс. долларов), чтобы получить возможность обжаловать это решение в суде.
“Адвокаты Асаф Вайцен и Ноам Гринцайг подали апелляцию в апелляционный суд Тель-Авива. По их словам, решение о депортации выходит за пределы разумного. Судья Йосеф Брада выдал ордер об отмене решения о депортации, но приказал оставить мужа с ребенком в изоляторе аэропорта”. — указано в сообщении.
Также в это дело вмешался украинский посол Евгений Корнийчук. Сироте и опекуну разрешили выйти под залог и в’ехать в Израиль для возможности упорядочить свой статус.
Напомним
Также Министерство иностранных дел Украины работает над возвращением шестерых граждан нашего государства, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе. Отмечается, что эти украинцы были вывезены с временно оккупированной территории в Россию.