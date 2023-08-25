Шестеро українців "застрягли" на кордоні росії на Грузії. МЗС опрацьовує питання їх повернення

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“МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які нині знаходяться на російсько-грузинському кордоні”, - ідеться у повідомлені.

Відомо, що громадяни України відбували покарання на тимчасово окупованій території та були вивезені російськими окупантами на територію рф.

“Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їхнього повернення до України”, - зазначили у пресслужбі МЗС України.

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