Шестеро украинцев "застряли" на границе россии на Грузии. МИД прорабатывает вопрос их возвращения

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“МИД вместе с компетентными органами Украины занимается делом шестерых украинцев, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе”, - говорится в сообщении.

Известно, что граждане Украины отбывали наказание на временно оккупированной территории и были вывезены российскими оккупантами на территорию рф.

“Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину”, - отметили в пресс-службе МИД Украины.

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