Шестеро украинцев "застряли" на границе россии на Грузии. МИД прорабатывает вопрос их возвращения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины работает над возвращением шестерых граждан нашего государства, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе. Отмечается, что эти украинцы были вывезены с временно оккупированной территории в россию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Цитата
“МИД вместе с компетентными органами Украины занимается делом шестерых украинцев, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе”, - говорится в сообщении.
Известно, что граждане Украины отбывали наказание на временно оккупированной территории и были вывезены российскими оккупантами на территорию рф.
“Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину”, - отметили в пресс-службе МИД Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия насильно вывезла из Украины 19 505 детей - Лубинец