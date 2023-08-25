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Шестеро украинцев "застряли" на границе россии на Грузии. МИД прорабатывает вопрос их возвращения

Шестеро украинцев "застряли" на границе россии на Грузии. МИД прорабатывает вопрос их возвращения

Киев • УНН

 • 550916 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины работает над возвращением шестерых граждан нашего государства, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе. Отмечается, что эти украинцы были вывезены с временно оккупированной территории в россию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Цитата

“МИД вместе с компетентными органами Украины занимается делом шестерых украинцев, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе”, - говорится в сообщении.

Известно, что граждане Украины отбывали наказание на временно оккупированной территории и были вывезены российскими оккупантами на территорию рф.

“Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину”, - отметили в пресс-службе МИД Украины.

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