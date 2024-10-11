Нанесли почти 900 тыс. гривен убытков столице: сообщено о подозрении руководителям Ритуальной службы коммунального предприятия

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  57068 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  101427 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  123894 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  134251 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  132347 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  127042 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112854 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108150 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107484 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91345 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"

В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"

  •  22956 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  110863 просмотра
Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

  •  21325 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  75991 просмотра
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  66174 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  66174 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  75991 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  110863 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  126364 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  125531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  103070 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  113930 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  86576 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  118205 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  112448 просмотра
Актуальное
Нанесли почти 900 тыс. гривен убытков столице: сообщено о подозрении руководителям Ритуальной службы коммунального предприятия

Нанесли почти 900 тыс. гривен убытков столице: сообщено о подозрении руководителям Ритуальной службы коммунального предприятия

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 17:40  •  4115 просмотра

Read in English

Директор и заместитель Ритуальной службы Киева подозреваются в завышении стоимости кирпича для строительства колумбарной стены. Убытки столичного бюджета составили почти 900 тыс. грн.

Следователи обнаружили схему внесения завышенной цены в сметные расчеты при строительстве колумбарной стены на Лесном кладбище в Киеве.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

По данным прокуроров, директор Ритуальной службы умышленно, начиная со стадии рабочего проекта строительства колумбарной стены на Лесном кладбище в Киеве в 2019 году, внес завышенную в 2 раза цену клинкерного кирпича в сметные расчеты.

 В дальнейшем он заключил договор с обществом на строительство соответствующего кирпича колумбарной стены. В течение 2019-2021 годов было потрачено почти 82 тысячи кирпичей, за которые уплачено более 1,7 млн гривен. Но рыночной стоимости указанных кирпичей - почти 800 тыс. гривен.

Image

Выявлено, что один из актов приемки выполненных строительных работ по указанию директора подписал его заместитель.

Таким образом, из столичного бюджета перечислено на частные счета субъекта хозяйствования почти 900 тыс. гривен безосновательно завышенной стоимости кирпича, чем причинен ущерб бюджету города на соответствующую сумму.

 - говорится в сообщении.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним,

На Киевщине инженера-землеустроителя обвиняют в мошенничестве с землей на миллион гривен.

Обыски в горсовете Днепра: нескольких чиновников и двух предпринимателей подозревают в присвоении госсредств.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
dneprДнепр
ukrainaУкраина
kievКиев