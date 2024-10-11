Нанесли почти 900 тыс. гривен убытков столице: сообщено о подозрении руководителям Ритуальной службы коммунального предприятия
Киев • УНН
Директор и заместитель Ритуальной службы Киева подозреваются в завышении стоимости кирпича для строительства колумбарной стены. Убытки столичного бюджета составили почти 900 тыс. грн.
Следователи обнаружили схему внесения завышенной цены в сметные расчеты при строительстве колумбарной стены на Лесном кладбище в Киеве.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
По данным прокуроров, директор Ритуальной службы умышленно, начиная со стадии рабочего проекта строительства колумбарной стены на Лесном кладбище в Киеве в 2019 году, внес завышенную в 2 раза цену клинкерного кирпича в сметные расчеты.
В дальнейшем он заключил договор с обществом на строительство соответствующего кирпича колумбарной стены. В течение 2019-2021 годов было потрачено почти 82 тысячи кирпичей, за которые уплачено более 1,7 млн гривен. Но рыночной стоимости указанных кирпичей - почти 800 тыс. гривен.
Выявлено, что один из актов приемки выполненных строительных работ по указанию директора подписал его заместитель.
Таким образом, из столичного бюджета перечислено на частные счета субъекта хозяйствования почти 900 тыс. гривен безосновательно завышенной стоимости кирпича, чем причинен ущерб бюджету города на соответствующую сумму.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним,
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