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Завдали майже 900 тис. гривень збитків столиці: повідомлено про підозру керівникам Ритуальної служби комунального підприємства

Київ • УНН

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Директор та заступник Ритуальної служби Києва підозрюються у завищенні вартості цегли для будівництва колумбарної стіни. Збитки столичного бюджету склали майже 900 тис. грн.

Завдали майже 900 тис. гривень збитків столиці: повідомлено про підозру керівникам Ритуальної служби комунального підприємства

Слідчі виявили схему внесення завищеної ціни в кошторисні розрахунки при будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі в Києві.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

За даними прокурорів, директор Ритуальної служби умисно, починаючи зі стадії робочого проєкту будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі в Києві у 2019 році, вніс завищену у 2 рази ціну клінкерної цегли у кошторисні розрахунки.

 У подальшому він уклав договір з товариством на будівництво відповідної цегли колумбарної стіни. Протягом 2019-2021 років було витрачено майже 82 тисячі цеглин, за які сплачено понад 1,7 млн гривень. Але ринковій вартості зазначених цеглин - майже 800 тис. гривень.

Виявлено, що один з актів приймання виконаних будівельних робіт за вказівкою директора підписав його заступник.

Таким чином, зі столичного бюджету перераховано на приватні рахунки суб’єкту господарювання майже 900 тис. гривень безпідставно завищеної вартості цегли, чим заподіяно збитки бюджету міста на відповідну суму.

 – ідеться у повідомленні.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Ігор Тележніков

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