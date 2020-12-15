Палатки на Майдане зачистили: во время столкновений избили трех полицейских

"В сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Независимости. Учитывая это, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как указано, по факту травмирования полицейских во время акции на Майдане Независимости начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей.

"Полицейские продолжают следить за порядком в центральной части столицы", - добавили в полиции.

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве после обеда произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями. Кроме того, полиция не дала митингующим установить палатки на Майдане.

Ранее УНН сообщал, что во время столкновений между "ФОПами" и правоохранителями на Майдане есть пострадавшие среди протестующих. Также по состоянию на 14:00 на Майдане уже пострадало 40 правоохранителей.

Пзже во время акции протеста "ФОПов" на Майдане Незалежности в Киеве, в районе 17 часов, начались новые столкновения между митингующими и полицейскими. Символично, что это произошло после того, как прозвучала песня "Пливе кача", которая является посвящением памяти героям "Небесной Сотни".

Как сообщалось, на фоне очередного дня акции протеста "SaveФОП", которая вновь собралась под стенами парламента, правоохранители усилили безопасность в правительственном квартале в центре Киева.