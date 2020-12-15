Намети на Майдані зачистили: під час сутичок побили трьох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Правоохоронці демонтували намети мітингарів, встановлені на столичному Майдані Незалежності, куди сьогодні з-під ВР перемістилися учасники акції "SaveФОП". При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, у результаті чого троє правоохоронців госпіталізовані із розбитими обличчями та забоями. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
"У повідомленні про проведення акції організатори не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності. Зважаючи на це, правоохоронці демонтували їх. У результаті виникла штовханина, а згодом група нетверезих чоловіків нанесла тілесні ушкодження трьом поліцейським. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, за фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників.
"Поліцейські продовжують стежити за порядком у центральній частині столиці", - додали у поліції.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві після обіду сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями. Окрім того, поліція не дала мітингувальникам встановити намети на Майдані.
Раніше УНН повідомляв, що під час сутичок між "ФОПами" та правоохоронцями на Майдані є постраждалі серед протестувальників. Також станом на 14:00 на Майдані вже постраждало 40 правоохоронців.
Згодом під час акції протесту "ФОПів" на Майдані Незалежності у Києві, у районі 17 години, почалися нові сутички між мітингарями та поліцейськими. Символічно, що це сталося після того, як прозвучала пісня “Пливе кача”, яка є посвятою пам'яті героям “Небесної Сотні”.
Як повідомлялося, на тлі чергового дня акції протесту "SaveФОП", яка знову зібралася під стінами парламенту, правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі у середмісті Києва.