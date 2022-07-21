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Пытаются сорвать поставки: в МИД Украины отреагировали на заявление россии о "контрабанде оружия"

Киев • УНН

 • 113372 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Россия распространяет фейковые новости о "контрабанде оружия", которую партнеры передают Украине, чтобы сорвать ее поставки. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал не вводить себя в заблуждение, передает УНН.

Цитата

“Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине. Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины”, – написал в своем Twitter Николенко.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля за использованием оружия от партнеров.

Соединенные Штаты серьезно относятся к защите американских технологий, заявила 12 июля заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Она выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранение поставленных в США систем оружия и не допустит их попадания в третьи страны.

Совет проголосовал за постановление о создании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

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