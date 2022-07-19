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ВР створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів

ВР створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів

Київ • УНН

 • 127106 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада проголосувала за постанову №7563 про створення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

"Рада створила ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Головою став депутат від "Голосу" – Рустем Умєров", – написав Гончаренко.

Доповнення

До Верховної Ради внесли постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів.

Українські Національні Новини

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