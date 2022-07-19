ВР створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів

Цитата

"Рада створила ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Головою став депутат від "Голосу" – Рустем Умєров", – написав Гончаренко.

Доповнення

До Верховної Ради внесли постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів.