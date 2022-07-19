ВР створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада проголосувала за постанову №7563 про створення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.
Цитата
"Рада створила ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Головою став депутат від "Голосу" – Рустем Умєров", – написав Гончаренко.
Доповнення
До Верховної Ради внесли постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів.