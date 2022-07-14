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Єрмак запропонував створити ТСК для контролю над використанням зброї від партнерів

Єрмак запропонував створити ТСК для контролю над використанням зброї від партнерів

Київ • УНН

 • 186399 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів, пише УНН.

Цитата

"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", - написав Єрмак у Telegram.

Деталі

Керівник ОП додав, що ідея полягає у створенні Тимчасової спеціальної комісії "для підготовки оптимальної моделі парламентського контролю стосовно використання зброї".

"Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Усе чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - зазначив він.

Так, Єрмак наголосив, що російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України зазнають нищівного краху.

"Питання зброї для нашої держави - це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі. Саме тому проросійські наративи будуть розбиті", - пояснив керівник ОП.

Доповнення

Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту американських технологій, заявила 12 липня заступник Держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. Вона висловила впевненість у тому, що Україна забезпечить збереження поставлених США систем зброї зброї та не допустить їхнього потрапляння до третіх країн.

Українські Національні Новини

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