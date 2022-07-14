Єрмак запропонував створити ТСК для контролю над використанням зброї від партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів, пише УНН.
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"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів", - написав Єрмак у Telegram.
Деталі
Керівник ОП додав, що ідея полягає у створенні Тимчасової спеціальної комісії "для підготовки оптимальної моделі парламентського контролю стосовно використання зброї".
"Наша мета - максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Усе чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - зазначив він.
Так, Єрмак наголосив, що російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України зазнають нищівного краху.
"Питання зброї для нашої держави - це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі. Саме тому проросійські наративи будуть розбиті", - пояснив керівник ОП.
Доповнення
Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту американських технологій, заявила 12 липня заступник Держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. Вона висловила впевненість у тому, що Україна забезпечить збереження поставлених США систем зброї зброї та не допустить їхнього потрапляння до третіх країн.