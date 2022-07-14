Ермак предложил создать ВСК для контроля за использованием оружия от партнеров

Цитата

"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем над использованием оружия, полученного от наших партнеров", - написал Ермак в Telegram.

Детали

Руководитель ОП добавил, что идея заключается в создании Временной специальной комиссии "для подготовки оптимальной модели парламентского контроля за использованием оружия".

"Наша цель – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения. Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – отметил он.

Так, Ермак подчеркнул, что российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины терпят сокрушительный крах.

"Вопрос оружия для нашего государства – это приоритет. Мы все видим, как уже меняют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы выгнать их из нашей земли. Именно поэтому пророссийские нарративы будут разбиты", – пояснил руководитель ОП.

Дополнение

Соединенные Штаты серьезно относятся к защите американских технологий, заявила 12 июля заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Она выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранение поставленных США систем оружия и не допустит их попадания в третьи страны.