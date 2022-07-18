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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Створення ТСК для контролю над використанням зброї від партнерів: у ВР зареєстрували постанову

Створення ТСК для контролю над використанням зброї від партнерів: у ВР зареєстрували постанову

Київ • УНН

 • 168980 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. До Верховної Ради внесли постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Деталі

У пояснювальній записці повідомляється, що завданням проекту постанови є створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану для підготовки та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги.

Раніше

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів.

Доповнення

Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту американських технологій, заявила 12 липня заступник Держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. Вона висловила впевненість у тому, що Україна забезпечить збереження поставлених США систем зброї зброї та не допустить їхнього потрапляння до третіх країн.

Українські Національні Новини

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