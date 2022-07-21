Намагаються зірвати постачання: у МЗС України відреагували на заяву росії про "контрабанду зброї"

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“Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська несуть більше втрат, росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні. Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України”, – написав у своєму Twitter Ніколенко.

Доповнення

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю над використанням зброї від партнерів.

Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту американських технологій, заявила 12 липня заступник Держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. Вона висловила впевненість у тому, що Україна забезпечить збереження поставлених США систем зброї зброї та не допустить їхнього потрапляння до третіх країн.

Рада проголосувала за постанову про створення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.