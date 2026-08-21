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Налоговые долги ФЛП в Украине достигли 16,6 млрд гривен - инфографика

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

1,5 млн украинских ФЛП задолжали 16,6 млрд гривен налогов. Больше всего должников в Киевской области, а наибольшая сумма долга - в Киеве.

Налоговые долги ФЛП в Украине достигли 16,6 млрд гривен - инфографика

В июле текущего года 1,5 млн ФЛП задолжали более 16,6 млрд гривен налогов. При этом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2,3 раза увеличилось количество ФЛП-должников и выросла сумма налоговой задолженности, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

1,5 млн ФЛП имеют налоговую задолженность, а общая сумма неуплаченных налогов достигла 16,6 млрд гривен. С начала года количество ФЛП-должников увеличилось на 3%, однако сумма задолженности сократилась на 300 млн гривен.

При этом должников стало на 840 тысяч больше, а сумма неуплаченных налогов увеличилась на 9,6 млрд гривен.

Больше всего предпринимателей с налоговыми задолженностями сейчас в Киевской области - 182 643 предпринимателя. За год их количество увеличилось в 1,5 раза. На втором месте Одесская область - 119 470 ФЛП. Тройку замыкает Харьковская область со 101 496 должниками.

Наибольшую сумму налогов задолжали ФЛП в Киеве - 2,61 млрд гривен, или около 16% всей суммы задолженности в Украине. Далее идут Одесская область с 1,6 млрд гривен и Киевская область с 1,37 млрд гривен. В совокупности на эти три региона приходится треть всей налоговой задолженности предпринимателей.

Наименьшая средняя задолженность зафиксирована в Ивано-Франковской области - около 4,7 тысячи гривен на одного предпринимателя. Наибольшая - в столице, где на одного ФЛП-должника приходится около 28 тысяч гривен задолженности.

Напомним

С 14 августа банки усиливают мониторинг новых и неактивных ФЛП, вводя лимиты на переводы: до 600 тысяч гривен для 1-й группы и до 3 млн гривен для 2–3-й групп.

Евгений Устименко

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