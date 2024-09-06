Накануне Рамштайн: Умеров обсудил с главой Пентагона ситуацию на Курщине и Донетчине
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров встретился с главой Пентагона Остином перед заседанием «Рамштайн». Они обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ, в частности ПВО, и укрепление оборонного потенциала Украины.
В пятницу, накануне очередного заседания в формате "Рамштайн" провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Чиновники обсудили потребности Сил обороны и ситуацию на фронте. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.
Детали
Утром перед очередным заседанием в формате "Рамштайн" провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили ситуацию на фронте. Курск. Покровск. Текущая ситуация, наши планы, потребности
По его словам, во время разговора акцент сделали на ПВО - критически важный компонент обороны Украины, особенно в контексте защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских воздушных террористических атак.
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Отдельно остановились на укреплении оборонного потенциала Украины.
Украинская оборонная индустрия имеет способности, потенциал. Работаем над тем, чтобы совместно с нашими ближайшими союзниками производить больше оружия в Украине
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Кроме того, Умеров поблагодарил главу Пентагона за анонсированный новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Он подчеркнул, что для Украины важна поддержка США в борьбе с российскими оккупантами.
Напомним,
Министр обороны США Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" в Германии заявил, что США предоставили Украине более 200 млн долларов для закупки компонентов производства БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.