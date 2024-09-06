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США виділили Україні понад 200 млн доларів на компоненти для БПЛА та РЕБ - глава Пентагону

США виділили Україні понад 200 млн доларів на компоненти для БПЛА та РЕБ - глава Пентагону

Київ • УНН

 • 36346 перегляди

США надали Україні понад 200 млн доларів для закупівлі компонентів виробництва БПЛА та систем радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн" у Німеччині.

США виділили Україні більше ніж 200 мільйонів доларів на закупівлю компонентів для виробництва БПЛА та систем радіоелектронної боротьби, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" за участю Президента України Володимира Зеленського у Німеччині у п'ятницю, пише УНН.  

Сполучені Штати виділили понад 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливих компонентів, щоб дозволити Україні виробляти БПЛА і системи радіоелектронної боротьби, які вона так ефективно застосовує

- сказав голова Пентагону Ллойд Остін.

США та Україна із європейськими компаніями працюють над заміною С-300 і ракет Р-27 - Остін06.09.24, 13:52 • 107647 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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