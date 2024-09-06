США выделили Украине более 200 млн долларов на компоненты для БПЛА и РЭБ - глава Пентагона
Киев • УНН
США предоставили Украине более 200 млн долларов для закупки компонентов производства БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании «Рамштайн» в Германии.
США выделили Украине более 200 миллионов долларов на закупку компонентов для производства БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании в формате «Рамштайн» с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Германии в пятницу, пишет УНН.
Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на закупку критически важных компонентов, чтобы позволить Украине производить БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы, которые она так эффективно применяет
США та Україна із європейськими компаніями працюють над заміною С-300 і ракет Р-27 - Остін6 сентября 2024, 10:52 • 51670 просмотров