Напередодні Рамштайну: Умєров обговорив з очільником Пентагону ситуацію на курщині та Донеччині
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном перед засіданням "Рамштайн". Вони обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ, зокрема ППО, та зміцнення оборонного потенціалу України.
У п'ятницю, напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн" провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили потреби Сил оборони та ситуацію на фронті. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.
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Зранку перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн" провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили ситуацію на фронті. Курськ. Покровськ. Поточна ситуація, наші плани, потреби
За його словами, під час розмови акцент зробили на ППО - критично важливий компонент оборони України, особливо в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від російських повітряних терористичних атак.
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Окремо зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України.
Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні
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Окрім того, Умєров подякував очільнику Пентагона за анонсований новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів. Він підкреслив, що для України важлива підтримка США у боротьбі з російськими окупантами.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн" у Німеччині заявив, що США надали Україні понад 200 млн доларів для закупівлі компонентів виробництва БПЛА та систем радіоелектронної боротьби.