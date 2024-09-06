Напередодні Рамштайну: Умєров обговорив з очільником Пентагону ситуацію на курщині та Донеччині

У п'ятницю, напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн" провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили потреби Сил оборони та ситуацію на фронті. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

Деталі

Зранку перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн" провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили ситуацію на фронті. Курськ. Покровськ. Поточна ситуація, наші плани, потреби - розповів Умєров.

За його словами, під час розмови акцент зробили на ППО - критично важливий компонент оборони України, особливо в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від російських повітряних терористичних атак.

США та Україна із європейськими компаніями працюють над заміною С-300 і ракет Р-27 - Остін

Окремо зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України.

Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні - переконаний міністр.

Доповнення

Окрім того, Умєров подякував очільнику Пентагона за анонсований новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів. Він підкреслив, що для України важлива підтримка США у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн" у Німеччині заявив, що США надали Україні понад 200 млн доларів для закупівлі компонентів виробництва БПЛА та систем радіоелектронної боротьби.