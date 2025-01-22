Награды для авторов YouTube возвращаются в Украину

YouTube возобновил доставку кнопок для украинских авторов. В россию, беларусь, Иран и Северную Корею кнопки не доставляют. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Федоров напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинские контент-творцы не получали наград от YouTube. Серебряные, золотые, бриллиантовые кнопки просто не доставляли в Украину из-за боевых действий.

"Недавно с запросом в Минцифры обратились украинские креаторы, после началось активное общение с украинской командой Google. Запрос в работу взяла команда YouТube - и имеем положительное решение", - сообщил глава Минцифры.

По его словам, с января 2025 года украинские авторы снова могут получать награды от YouTube. Как это работает:

Серебряная кнопка

- Вручается за 100 000 подписчиков.

- Изготовлена из никелированного металла.

Золотая кнопка

- Вручается за 1 000 000 подписчиков.

- Изготовлена из позолоченного металла.

Бриллиантовая кнопка

- Вручается за 10 000 000 подписчиков.

- Имеет кристаллообразный вид с металлической основой.

"Кстати, в россию, беларусь, Иран и Северную Корею кнопки не доставляют. Спасибо Google за системную поддержку и сотрудничество... Желаю украинским авторам получить не одну награду. Пусть процветает украинский ҮоцТцЬе!" - резюмировал Федоров.