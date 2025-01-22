Нагороди для авторів YouTube повертаються в Україну

YouTube відновив доставку кнопок для українських авторів. У росію, білорусь, Іран та Північну Корею кнопки не доставляють. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Федоров нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували нагород від YouTube. Срібні, золоті, діамантові кнопки просто не доставляли в Україну через бойові дії.

"Нещодавно із запитом до Мінцифри звернулись українські креатори, опісля розпочалося активне спілкування з українською командою Google. Запит у роботу взяла команда YouТube — і маємо позитивне рішення", - повідомив глава Мінцифри.

За його словами, із січня 2025 року українські автори знову можуть отримувати нагороди від YouТube. Як це працює:

Срібна кнопка

– Вручається за 100 000 підписників.

– Виготовлена з нікельованого металу.

Золота кнопка

– Вручається за 1 000 000 підписників.

– Виготовлена з позолоченого металу.

Діамантова кнопка

– Вручається за 10 000 000 підписників.

– Має кристалоподібний вигляд із металевою основою.

"До речі, у росію, Білорусь, Іран та Північну Корею кнопки не доставляють. Дякую Google за системну підтримку та співпрацю... Бажаю українським авторам здобути не одну нагороду. Хай квітне український YouТube!" - резюмував Федоров.