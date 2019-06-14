"Нафтогаз" снизил цену газа для газсбытов в июне на 7,3%

"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне - в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 года она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн по сравнению с маем", - указали в НАК.

Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне, как отмечается, составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене, отметили в компании.

"Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", - отметил глава правления НАК Андрей Коболев.

Ранее Премьер Гройсман требовал от "Нафтогаза" снижения цен на газ в июне. В Минэнергоугля указали, что цена на газ может снизиться.

Напомним, в начале июня на европейских рынках резко упали цены на газ.