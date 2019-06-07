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Ціна на газ може знизитись – Міненерговугілля

Ціна на газ може знизитись – Міненерговугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Ціна на газ може знизитися на 800 грн, якщо "Нафтогаз" буде виконувати визначені урядом індикатори при постачанні газу населенню. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час Години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

"НАК "Нафтогаз України" досить дивна компанія, від якої ми не можемо отримати інформації щодо поставок газу та іншої господарської діяльності. На засіданні Кабінету міністрів ми зробили зміни до 293 Постанови і поставили відповідні індикатори, за якими НАК "Нафтогаз України" повинна реалізувати газ населенню. При виконанні цих індикаторів ціна на газ зміниться у сторону зменшення приблизно на 700-800 грн", - зазначив Насалик.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" відреагували на доручення Кабміну знизити ціну на газ.

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