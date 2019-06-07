Цена на газ может снизиться - Минэнергоугля

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 12929 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34039 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54017 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114672 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109413 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136453 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144176 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130012 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Цена на газ может снизиться - Минэнергоугля

Цена на газ может снизиться - Минэнергоугля

Киев  •  УНН

 • 14957 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Цена на газ может снизиться на 800 грн, если "Нафтогаз" будет выполнять определенные правительством индикаторы при поставке газа населению. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"НАК "Нафтогаз Украины" довольно странная компания, от которой мы не можем получить информацию по поставкам газа и иной хозяйственной деятельности. На заседании Кабинета министров мы сделали изменения в 293 Постановление и поставили соответствующие индикаторы, по которым НАК "Нафтогаз Украины" должна реализовать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения примерно на 700-800 грн", - отметил Насалик.

Напомним, в "Нафтогазе" отреагировали на поручение Кабмина снизить цену на газ.

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