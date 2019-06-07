Цена на газ может снизиться - Минэнергоугля

"НАК "Нафтогаз Украины" довольно странная компания, от которой мы не можем получить информацию по поставкам газа и иной хозяйственной деятельности. На заседании Кабинета министров мы сделали изменения в 293 Постановление и поставили соответствующие индикаторы, по которым НАК "Нафтогаз Украины" должна реализовать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения примерно на 700-800 грн", - отметил Насалик.

Напомним, в "Нафтогазе" отреагировали на поручение Кабмина снизить цену на газ.