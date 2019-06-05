У "Нафтогазі" відреагували на доручення Кабміну знизити ціну на газ

КИЇВ. 5 червня. УНН. НАК "Нафтогаз" знизив оптову ціну на газ відповідно до руху ринку, тож, в залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу. Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз", передає УНН.