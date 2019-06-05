У "Нафтогазі" відреагували на доручення Кабміну знизити ціну на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. НАК "Нафтогаз" знизив оптову ціну на газ відповідно до руху ринку, тож, в залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу. Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз", передає УНН.
"Насправді ми вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку. Тому, в залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", - зазначили в прес-службі.
При цьому в НАКу додали, що правила роботи ринку визначає Кабінет міністрів, він же висуває вимоги до роботи Нафтогазу. За оцінкою прес-служби компанії, іноді вимоги уряду протирічать одна одній.
"Ми щиро намагаємося виконувати максимальну кількість з них одночасно. Розуміємо, що такий час", - наголосили в компанії.
Також в Нафтогазі повідомили, що наразі працюють над пріоритетними завданнями – зокрема, над закупкою газу для поповнення зимових запасів на випадок припинення поставок з боку Газпрому, над якісним відокремленням оператора ГТС для збереження транзиту газу з Росії.
Також у компанії запевнили, що нинішня ціна на газ є обґрунтованою.
Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очікує в червні зміну ціни на газ для населення від НАК "Нафтогаз України".