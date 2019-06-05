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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 109635 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144258 просмотра

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В "Нафтогазе" отреагировали на поручение правительства снизить цену на газ

В "Нафтогазе" отреагировали на поручение правительства снизить цену на газ

Киев  •  УНН

 • 11175 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. НАК "Нафтогаз" снизил оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка, поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз", передает УНН.

"На самом деле мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", - отметили в пресс-службе.

При этом в НАК добавили, что правила работы рынка определяет Кабинет министров, он же выдвигает требования к работе Нафтогаза. По оценке пресс-службы компании, иногда требования правительства противоречат друг другу.

"Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно. Понимаем, что такое время", - отметили в компании.

Также в Нафтогазе сообщили, что работают над приоритетными задачами - в частности, над закупкой газа для пополнения зимних запасов на случай прекращения поставок со стороны Газпрома, над качественным отделением оператора ГТС для сохранения транзита газа из России.

Также в компании заверили, что нынешняя цена на газ является обоснованной.

Напомним, во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ожидает в июне изменения цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз Украины".

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