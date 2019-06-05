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Гройсман вимагає від "Нафтогазу" зниження цін на газ у червні

Гройсман вимагає від "Нафтогазу" зниження цін на газ у червні

Київ • УНН

 • 10834 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Під час засідання уряду у середу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очікує в червні зміну ціни на газ для населення від НАК "Нафтогаз України", передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, що зобов’язання, які взяла Україна про те, що в Україні мають бути ринкові ціни, а взяті вони були у 2008 році тодішнім урядом, означає лише, що ми не можемо відмовитися від виконання цих завдань, подобаються вони чи ні… Але коли імпортні ціни знижуються, у мене питання: і внутрішня ціна для українських споживачів має знижуватись, вірно? Але в черговий раз я бачу маніпуляцію із завищенням ціни з боку НАК "Нафтогаз України". Я говорю це офіційно, я вважаю, що НАК "Нафтогаз України" затвердив ціни, вищі ринкових, на червень. Те саме вони планують зробити на липень", - сказав прем’єр.

Він назвав це неприпустимим, і повідомив, що Кабмін розробив ще один нормативний документ, який "не дасть можливості НАК "Нафтогаз України" зловживати своїм монопольним становищем".

"Вони монополісти… ненажерливі. Ми маємо привести їх до тями рішеннями, які з одного боку виконують наші зобов’язання, з іншого не дають знущатися з громадян. Тому сьогодні ми приймемо рішення, яке поверне їх на землю. Вони накрутили ціну до 8,800 по деяких регіонах... Газ має коштувати в червні біля 8 тис., в липні 7,700 а не 8,800. Це коридор, який відповідає ринковій ціні", - заявив Гройсман.

З його слів, перше рішення уряду — зобов’язати "Нафтогаз" це зробити.

"Друге – прийняти протокольне рішення уряду звернутися до Рахункової палати, антимонопольного комітету, ДФС, Державної аудиторської служби створити спільну групу для перевірки формування ціни на газ всередині НАК "Нафтогаз України"… Якщо "Нафтогаз" не відкриє документи, я буду вважати, що вони приховують маніпуляції формування ціни… Очікую, що вже в червні вони змінять ціну на газ і в липні дадуть прогноз на зниження ціни на газ", - сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що НАК "Нафтогаз України " у липні знизить ціни на газ для потреб населення майже на 8%.

У компанії УНН повідомили, що "Нафтогаз" у липні знизить ціну на газ для населення на 500 грн.

Також нагадаємо, що на європейських хабах стрімко впали ціни газу, зокрема на нідерландському TTF - до мінімуму 2016 року.

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