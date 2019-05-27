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"Нафтогаз" у липні знизить ціни на газ для населення майже на 8%

"Нафтогаз" у липні знизить ціни на газ для населення майже на 8%

Київ • УНН

 • 12234 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. НАК "Нафтогаз України " у липні знизить ціни на газ для потреб населення майже на 8% - до 5803 грн за 1 тис. куб. м. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.

"Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - зазначив Коболєв.

Він зауважив при цьому, що газ знову дешевшає на міжнародному ринку, і завдяки цьому "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Нагадаємо, Україна заповнила свої ПСГ газом на 35%.

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