"Нафтогаз" у липні знизить ціни на газ для населення майже на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. НАК "Нафтогаз України " у липні знизить ціни на газ для потреб населення майже на 8% - до 5803 грн за 1 тис. куб. м. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.
"Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - зазначив Коболєв.
Він зауважив при цьому, що газ знову дешевшає на міжнародному ринку, і завдяки цьому "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.
Нагадаємо, Україна заповнила свої ПСГ газом на 35%.