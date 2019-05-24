"Нафтогаз" на червень зменшив ціни на газ для промисловості на майже 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 червня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, у червні ціни зменшено на 7,6-7,9% у порівнянні з місяцем раніше. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК.
"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 803,00 – 6 423,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на травень 2019 року, у червні ціни зменшено на 7,6-7,9%", - вказали у компанії.
Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Нагадаємо, "Нафтогазу" потрібен 1 млрд дол. для закачування газу у ПСГ на зиму.