"Нафтогазу" потрібен 1 млрд дол. для закачування газу у ПСГ на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. "Нафтогазу" необхідно знайти 1 млрд доларів фінансування, щоб накопичити 20 млрд кубометрів газу в підземних сховищах (ПСГ) для проходження Україною наступного опалювального сезону. Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.
"Нам необхідно знайти мінімум 1 млрд доларів кредитних коштів. Без цього 1 млрд доларів ми не зможемо повністю виконати план закачування", - зазначив Коболєв.
Він додав, що наразі в українські підземні сховища закачується суттєвий обсяг газу – приблизно 60 млн кубічних метрів на добу.
"Таким темпом ми зможемо майже досягти мети, тому темп треба ще більше підняти. Для того, щоб його збільшувати, "Нафтогазу" треба отримати додаткові кошти", - сказав Коболєв.
Нагадаємо, при "нульовому транзиті" Україні необхідно не менше 20 млрд кубометрів газу у ПСГ.