При повній зупинці транзиту Україні необхідно не менше 20 млрд кубометрів газу у ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. При повній зупинці транзиту Україні необхідно не менше 20 млрд кубометрів газу у підземних газових сховищах. Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.
"Другий напрямок – це збільшення запасів газу в українських ПСГ. Ми розрахували, що для підтримання тиску у випадку повної зупинки транзиту нам необхідно не менше 20 млрд кубічних метрів", - зазначив Коболєв.
За його словами, наразі в українські підземні сховища закачується суттєвий обсяг газу – приблизно 60 млн кубічних метрів на добу.
"Таким темпом ми зможемо майже досягти мети, тому темп треба ще більше підняти. Для того, щоб його збільшувати, "Нафтогазу" треба отримати додаткові кошти", - сказав Коболєв.
Він додав, що потрібно знайти щонайменше 1 млрд кредитних коштів, адже без цього мільярду кредитних коштів повністю виконати план закачування газу у ПСГ не вийде.
Нагадаємо, запаси газу у ПСГ України побили чотирирічний рекорд.