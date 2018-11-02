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Запаси газу у ПГС України побили чотирирічний рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна увійшла у цьогорічний опалювальний сезон з рекордними запасами газу у підземних газових сховищах за останні чотири роки - 17,1 млрд куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАК "Нафтогаз України".

"Синоптики зафіксували рекордну осінню температуру за останні 137 років, а ми фіксуємо рекордний показник запасів газу у підземних сховищах. Зараз у ПСГ 17,1 млрд кубів газу – це найбільший обсяг перед стартом опалювального сезону за останні 4 роки", - повідомили у компанії.

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Минулий сезон Україна розпочинала з 16,8 млрд куб. м газу, завершила - на рівні 7,5 млрд куб. м, додали у "Нафтогазі".

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Це сталося одночасно з досягненням угоди з МВФ щодо подальшої співпраці.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські. 

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

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