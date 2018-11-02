Запасы газа в ПХГ Украины побили четырехлетний рекорд

"Синоптики зафиксировали рекордную осенью температуру за последние 137 лет, а мы фиксируем рекордный показатель запасов газа в подземных хранилищах. Сейчас в ПХГ 17,1 млрд кубов газа - это наибольший объем перед стартом отопительного сезона за последние 4 года", - сообщили в компании.

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Прошлый сезон Украина начинала с 16,8 млрд куб. м газа, завершила - на уровне 7,5 млрд куб. м, добавили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Это произошло одновременно с достижением соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.