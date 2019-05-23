При полной остановке транзита Украине необходимо не менее 20 млрд кубометров газа в ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. При полной остановке транзита Украине необходимо не менее 20 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.
"Второе направление - это увеличение запасов газа в украинских ПХГ. Мы рассчитали, что для поддержания давления в случае полной остановки транзита нам необходимо не менее 20 млрд кубических метров", - отметил Коболев.
По его словам, сейчас в украинские подземные хранилища закачивается существенный объем газа - примерно 60 млн кубических метров в сутки.
"Таким темпом мы сможем почти достичь цели, поэтому темп надо еще больше поднять. Для того, чтобы его увеличивать, "Нафтогазу" необходимо получить дополнительные средства", - сказал Коболев.
Он добавил, что нужно найти минимум 1 млрд кредитных средств, ведь без этого миллиарда кредитных средств полностью выполнить план закачки газа в ПХГ не получится.
Напомним, запасы газа в ПХГ Украины побили четырехлетний рекорд.