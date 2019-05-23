"Нафтогазу" нужен 1 млрд долл. для закачки газа в ПХГ на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. "Нафтогазу" необходимо найти 1 млрд долларов финансирования, чтобы накопить 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах (ПХГ) для прохождения Украиной следующего отопительного сезона. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.
"Нам необходимо найти минимум 1 млрд долларов кредитных средств. Без этого 1 млрд долларов мы не сможем полностью выполнить план закачки", - отметил Коболев.
Он добавил, что сейчас в украинские подземные хранилища закачивается существенный объем газа - примерно 60 млн кубических метров в сутки.
"Таким темпом мы сможем почти достичь цели, поэтому темп надо еще больше поднять. Для того, чтобы его увеличивать, "Нафтогазу" необходимо получить дополнительные средства", - сказал Коболев.
Напомним, при "нулевом транзите" Украине необходимо не менее 20 млрд кубометров газа в ПХГ.