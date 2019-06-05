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Гройсман требует от "Нафтогаза" снижения цен на газ в июне

Гройсман требует от "Нафтогаза" снижения цен на газ в июне

Киев  •  УНН

 • 10834 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Во время заседания правительства в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ожидает в июне изменение цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз Украины", передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что обязательства, которые взяла Украина о том, что в Украине должны быть рыночные цены, а взятые они были в 2008 году тогдашним правительством, означает лишь, что мы не можем отказаться от выполнения этих задач, нравятся они или нет... Но когда импортные цены снижаются, у меня вопрос: и внутренняя цена для украинских потребителей должна снижаться, верно? Но в очередной раз я вижу манипуляцию с завышением цены со стороны НАК "Нафтогаз Украины". я говорю это официально, я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, выше рыночных, на июнь. То же они планируют сделать на июль", - сказал премьер.

Он назвал это недопустимым, и сообщил, что Кабмин разработал еще один нормативный документ, который "не даст возможности НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением".

"Они монополисты... ненасытные. Мы должны привести их в чувство решениями, которые с одной стороны выполняют наши обязательства, с другой не дают издеваться над гражданами. Поэтому сегодня мы примем решение, которое вернет их на землю. Они взвинтили цену до 8,800 по некоторых регионах... Газ должен стоить в июне около 8 тыс., в июле 7,700 а не 8,800. Это коридор, который соответствует рыночной цене", - заявил Гройсман.

По его словам, первое решение правительства - обязать "Нафтогаз" это сделать.

"Второе - принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, ГФС, Государственной аудиторской службы создать совместную группу для проверки формирования цены на газ внутри НАК "Нафтогаз Украины"... Если "Нафтогаз" не откроет документы, я буду считать, что они скрывают манипуляции формирования цены... Ожидаю, что уже в июне они изменят цену на газ и в июле дадут прогноз на снижение цены на газ", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цены на газ для нужд населения почти на 8%.

В компании УНН сообщили, что "Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения на 500 грн.

Также напомним, что на европейских хабах резко упали цены газа, в частности на нидерландском TTF - до минимума 2016 года.

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