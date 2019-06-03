На європейських ринках різко впали ціни на газ

"На європейських ринках в четвер і п’ятницю спостерігався обвал цін природного газу. Котирування в черговий раз били рекорди зі зменшення цін. Наприклад, на голландському TTF ціни з постачанням у вихідні дні 1-2 червня встановились на рівні 10 євро за мегават, що є найнижчим значенням з 2016 року", - вказали у біржі, додавши, що таку тенденцію підхопили всі ключові європейські хаби.

Як зазначили експерти, у Західній Європі ціни в четвер, 31 травня, знизились через зростання середньодобових температур та високої потужності вітру, у результаті чого зростання потужності вітроенергетики зменшило попит на газ для газових електростанцій.

"Все це відбувається на фоні заповнених сховищ та стабільно високого надходження американського LNG. Так, у середу американський скраплений газ, згідно з заявою міністерства енергетики США, було перейменовано на "газ свободи", постачання якого "надає союзникам Америки доступне джерело енергії". Навіть на фоні зниження ціни, суттєвого зменшення постачання американського газу в Європу найближчим часом не передбачається", - додали у біржі.

Водночас експерт Максим Білявський у Facebook, говорячи про зниження цін на газ, зазначив, що на хабі TTF у травні котирування становили 140 дол. за тисячу кубометрів, на 15% менше від квітневих цін. Вже у перші дні червня добові контракти закриваються на рівні 110 дол., додав він.

Нагадаємо, Україна заповнила свої ПСГ газом на 37% - до 11,458 млрд куб. м.