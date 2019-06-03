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На европейских рынках резко упали цены на газ

На европейских рынках резко упали цены на газ

Киев  •  УНН

 • 17727 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. На европейских хабах резко упали цены газа, в частности на нидерландском TTF - до минимума 2016 года. Об этом сообщили УНН в Украинской энергетической бирже.

"На европейских рынках в четверг и пятницу наблюдался обвал цен природного газа. Котировки в очередной раз били рекорды по уменьшению цен. Например, на голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года", - указали на бирже, добавив, что такую тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы.

Как отметили эксперты, в Западной Европе цены в четверг, 31 мая, снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций.

"Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского LNG. Так, в среду американский сжиженный газ, согласно заявлению министерства энергетики США, был переименован в "газ свободы", поставки которого "предоставляет союзникам Америки доступный источник энергии". Даже на фоне снижения цены, существенного сокращения поставок американского газа в Европу в ближайшее время не предвидится", - добавили на бирже.

В то же время эксперт Максим Белявский в Facebook, говоря о снижении цен на газ, отметил, что на хабе TTF в мае котировки составляли 140 долл. за тысячу кубометров, на 15% меньше апрельских цен. Уже в первые дни июня суточные контракты закрываются на уровне 110 долл., добавил он.

Напомним, Украина заполнила свои ПХГ газом на 37% - до 11,458 млрд куб. м.

Украинские Национальные Новости

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