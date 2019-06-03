Україна заповнила свої ПСГ газом на 37%

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 червня збільшився до 11,458 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 70,32 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

При цьому в даних за 1 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 34,96 млн куб. м, з Угорщини - 15,14 млн куб. м, з Польщі - 4,30 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 37%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення з травня поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.

Українські Національні Новини

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