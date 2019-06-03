Украина заполнила свои ПХГ газом на 37%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 июня увеличился до 11,458 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 70,32 млн куб. м газа.
Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.
При этом в данных по 1 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 34,96 млн куб. м, из Венгрии - 15,14 млн куб. м, из Польши - 4,30 млн куб. м газа.
Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 37%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Правительство и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения с мая текущего года - до 8247 грн за тыс. куб. м.