"Нафтогаз" знизив ціну газу для газзбутів у червні на 7,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. НАК "Нафтогаз України" вирішив знизити ціну газу для споживачів за ПСО у червні на 7,3% - до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника). Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні, - у відповідності до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року вона становитиме 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника). Таким чином, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем", - вказали у НАК.
Кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні, як зазначається, становитиме 7755,87 грн. Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну, зауважили у компанії.
"Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови. Ми сподіваємося, що уряд найближчим часом також погодиться з нашою пропозицією щодо повної відміни цінового регулювання, що на додачу до прозорого ціноутворення дозволить кінцевому споживачеві обирати постачальника газу", - зазначив голова правління НАК Андрій Коболєв.
Раніше Прем'єр Гройсман вимагав від "Нафтогазу" зниження цін на газ у червні. У Міненерговугілля вказали, що ціна на газ може знизитись.
Нагадаємо, на початку червня на європейських ринках різко впали ціни на газ.