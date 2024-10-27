Наезд грузовика в остановку возле Тель-Авива: уже 35 пострадавших
Киев • УНН
Грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот возле Тель-Авива, пострадало 35 человек. Среди пострадавших много пожилых людей, полиция рассматривает инцидент как теракт.
В Израиле количество пострадавших при наезде грузовика на остановку под Тель-Авивом возросло до 35, сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Как сообщается, 35 пострадавших доставлены в больницы после наезда грузовика на автобусную остановку в районе Глилот.
Среди них шесть человек в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести, 20 - с легкими ранениями. Еще у четырех острая реакция на стресс.
По сообщениям ивритоязычных СМИ, многие из пострадавших - пожилые люди, которые выходили из автобуса перед посещением музея, которые находится рядом.
Ранее сообщалось, полиция называет инцидент террористическим актом.