Наїзд вантажівки у зупинку біля Тель-Авіва: вже 35 постраждалих
Київ • УНН
Вантажівка протаранила автобусну зупинку в районі Глілот біля Тель-Авіва, постраждало 35 осіб. Серед постраждалих багато людей похилого віку, поліція розглядає інцидент як теракт.
В Ізраїлі кількість постраждалих під час наїзду вантажівки на зупинку під Тель-Авівом зросла до 35, повідомляє УНН із посиланням на Times of Israel.
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Як повідомляється, 35 постраждалих доправлено до лікарень після наїзду вантажівки на автобусну зупинку в районі Глілот.
Серед них шестеро осіб у важкому стані, п'ятеро - у стані середньої тяжкості, 20 - із легкими пораненнями. Ще у чотирьох гостра реакція на стрес.
За повідомленнями івритомовних ЗМІ, багато хто з постраждалих - люди похилого віку, які виходили з автобуса перед відвідуванням музею, які знаходиться поруч.
Раніше повідомлялось, поліція називає інцидент терористичним актом.