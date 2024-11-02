Над Украиной за ночь сбили 39 из 71 вражеского дрона

россия атаковала Украину 71 дроном и управляемой ракетой Х-31П в ночь на 2 ноября. Сбито 39 беспилотников, 21 потеряно, 5 вернулись в рф, около 5 еще в воздухе, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 ноября (с 19.00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА - вернулись в россию. В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается