Над Украиной за ночь сбили 39 из 71 вражеского дрона

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 89290 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 103727 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 105645 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 127896 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 143659 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 141124 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 139289 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 182247 просмотра

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131777 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной за ночь сбили 39 из 71 вражеского дрона

Над Украиной за ночь сбили 39 из 71 вражеского дрона

Киев  •  УНН

09:29 • 2331 просмотра

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россия атаковала Украину 71 дроном и ракетой Х-31П в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, в результате российской атаки из-за падения обломков повреждены дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

россия атаковала Украину 71 дроном и управляемой ракетой Х-31П в ночь на 2 ноября. Сбито 39 беспилотников, 21 потеряно, 5 вернулись в рф, около 5 еще в воздухе, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 ноября (с 19.00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА - вернулись в россию. В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается

- сообщили в ВС ВСУ.

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.

Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский2 ноября 2024, 07:51 • 11620 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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