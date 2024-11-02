Над Украиной за ночь сбили 39 из 71 вражеского дрона
Киев • УНН
россия атаковала Украину 71 дроном и ракетой Х-31П в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, в результате российской атаки из-за падения обломков повреждены дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.
россия атаковала Украину 71 дроном и управляемой ракетой Х-31П в ночь на 2 ноября. Сбито 39 беспилотников, 21 потеряно, 5 вернулись в рф, около 5 еще в воздухе, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 ноября (с 19.00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА - вернулись в россию. В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается
По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.
Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский2 ноября 2024, 07:51 • 11620 просмотров