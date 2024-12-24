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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине сбили 36 из 60 вражеских дронов над 8 областями

В Украине сбили 36 из 60 вражеских дронов над 8 областями

Киев  •  УНН

 • 5109 просмотра

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За сутки рф атаковала Украину 60 ударными БпЛА с направлений Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Силы обороны уничтожили 36 дронов над 8 областями и нейтрализовали 23 беспилотника-имитатора.

рф за сутки атаковала Украину 60 ударными беспилотниками, уничтожено 36 дронов, зафиксировано еще 23 беспилотника-имитатора, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, с 10.00 23 декабря по 09.00 24 декабря противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий). Один - БпЛА в воздухе

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Хмельницкая область утром подверглась вражеской атаке дронов: есть повреждения24 дек. 2024, 07:35 • 7928 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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