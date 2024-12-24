Хмельницкая область утром подверглась вражеской атаке дронов: есть повреждения
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника типа «Shahed» в Хмельницкой области. В результате атаки повреждены частные дома, гараж и автомобиль, пострадавших нет.
Хмельницкую область утром российские войска атаковали дронами, уничтожено два беспилотника, в результате вражеской атаки повреждены частные дома, сообщил во вторник председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Утром, во время сигнала «Воздушная тревога», наши силы ПВО уничтожили 2 вражеских БПЛА типа «Shahed». В результате атаки выбиты окна, повреждена крыша в частных домах, гараж, автомобиль и хозяйственное помещение. По состоянию на этот час обращений о травмированных или погибших не поступало», - написал Тюрин.
В Хмельницкой области из-за атаки рф есть повреждения на предприятии и пострадавший23 дек. 2024, 07:37 • 14059 просмотров