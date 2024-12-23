В Хмельницкой области из-за атаки рф есть повреждения на предприятии и пострадавший
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов «Shahed» в Хмельницкой области. В результате атаки повреждено предприятие, частные дома и автомобиль, один человек травмирован.
В Хмельницкой области ночью уничтожили 5 вражеских дронов типа "Shahed", в результате атаки рф есть повреждения предприятия, домов, один человек пострадал, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 5 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное. Также повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль
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