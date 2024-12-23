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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области из-за атаки рф есть повреждения на предприятии и пострадавший

В Хмельницкой области из-за атаки рф есть повреждения на предприятии и пострадавший

Киев  •  УНН

 • 5062 просмотра

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Силы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов «Shahed» в Хмельницкой области. В результате атаки повреждено предприятие, частные дома и автомобиль, один человек травмирован.

В Хмельницкой области ночью уничтожили 5 вражеских дронов типа "Shahed", в результате атаки рф есть повреждения предприятия, домов, один человек пострадал, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 5 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное. Также повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль

- написал Тюрин.

Над Украиной сбили 47 из 72 вражеских дронов23 дек. 2024, 07:17 • 6963 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война