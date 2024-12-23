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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 47 из 72 вражеских дронов

Над Украиной сбили 47 из 72 вражеских дронов

Киев  •  УНН

 • 7384 просмотра

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За сутки россияне атаковали Украину 72 дронами с территории рф. Силы обороны уничтожили 47 БПЛА и зафиксировали 25 дронов-имитаторов, есть повреждения гражданских объектов в двух областях.

рф за сутки атаковала Украину 72 беспилотниками, уничтожено 47 дронов и зафиксировано 25 дронов-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, с 10.00 22 декабря по 09.00 23 декабря 2024 года противник атаковал 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки, как сообщается, повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Ночная атака дронов на Киевщину: обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП и дома23 дек. 2024, 06:37 • 10080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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