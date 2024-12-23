Над Украиной сбили 47 из 72 вражеских дронов
Киев • УНН
За сутки россияне атаковали Украину 72 дронами с территории рф. Силы обороны уничтожили 47 БПЛА и зафиксировали 25 дронов-имитаторов, есть повреждения гражданских объектов в двух областях.
рф за сутки атаковала Украину 72 беспилотниками, уничтожено 47 дронов и зафиксировано 25 дронов-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, с 10.00 22 декабря по 09.00 23 декабря 2024 года противник атаковал 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки, как сообщается, повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.
Ночная атака дронов на Киевщину: обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП и дома23 дек. 2024, 06:37 • 10080 просмотров