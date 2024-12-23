Ночная атака дронов на Киевщину: обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП и дома
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Киевской областью в ночь на 23 декабря. В результате падения обломков повреждены 4 частных дома, гараж, 3 автомобиля и линии электропередач.
В ночь на 23 декабря враг в очередной раз атаковал с помощью БПЛА Киевскую область. Обошлось без пострадавших, однако из-за падения обломков повреждены дома, автомобили и ЛЭП, рассказал в понедельник председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, в области работали силы ПВО.
Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждена линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено.
В другом районе повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля.
В домах выбиты окна, посечены двери и фасады, повреждены кровли.
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